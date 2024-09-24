إنطلاق العام الدراسى الجديد بالجامعات ..السبت

تستقبل الكليات على مستوى مختلف الجامعات، الطلاب يوم السبت المقبل الموافق 28 من سبتمبر الجارى، حيث ينطلق العام الدراسة الجامعى 2024/2025، وفقا ً للخريطة الزمنية المعلنة من المجلس الاعلى للجامعات، برئاسة دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى.

بينما تواصل المستشفيات الجامعية، استقبال الطلاب الجدد ، وذلك لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تنسيق المراحل الثلاثة 2024، من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات وتوزيع أكثر من 640 ألف طالب وطالب على الجامعات والمعاهد، حيث استقبلت مستشفى جامعة القاهرة ، الطلاب من الملتحقين بكلياتها المختلفة ، لاجراء الكشف الطبى عليهم ضمن اجراءات الملف الجامعى للطالب، ومن المقرر أن تستمر هذه الاجراءات حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل.