” بدء تسليم الكتب دون التقيد بالمصروفات وفصول بالمرحلة الابتدائية بدون معلمين “..ابرز ملامح الاسبوع الاول للدراسة

شهدت جميع المدارس على مستوى المحافظات ، خلال الاسبوع الاول من العام الدراسى الجديد، انتظام وحضور كامل من الطلاب بالمراحل التعليمية الثلاثة” الابتدائية والاعدادية والثانوية، لليوم الرابع من العام الدراسى 2024/2025، حيث استقبلت مدارس المرحلة الابتدائية، أمس، طلاب الصفين الثالث والسادس الابتدائى ، لتكتمل بحضورهما الطاقة الاستيعابية للمدارس كاملة ، بعدما حضر طلاب الصف الاول والرابع باليوم الاول، وطلاب الصفين الثانى والخامس باليوم الثالث، ، وقد بدأت المدارس فى تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب دون التقيد بدفع وسداد المصروفات المدرسية .

بينما استقبلت مدارس المرحلة الاعدادية باليوم الاول طلاب الصف الاول، وبالتوالى انتظم طلاب الصف الثانى والثالث باليوم الثانى والثالث ، ولم يتم تسليم الكتب للطلاب بأى مرحلة ، حيث أوضحت المدارس عدم وصول كتب الصف الاول حتى الان، ونفس الامر تم تطبيقه بمدارس المرحلة الثانوية، فيما يتعلق بدخول وانتظام الطلاب، وحتى نهاية الاسبوع الالو ،لم يبدأ تسليم التابلت لطلاب الصف الاول كما أعلن الوزير محمد عبد اللطيف، بينما حذرت المدارس ،جميع الطلاب من استخدام الهاتف المحمول ومن تكرار الغياب وعدم الالتزام بنسب الحضور المطلوبة والمقدرة بـ 40% على مدار العام الدراسة.

من جانبها، خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس ، بسرعة الانتهاء من تسجيل استلام الكتب الدراسية للطلاب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك ، من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب علي الموقع الرسمي للوزارة ، على أن يتم رصد عدد الطلاب المندرجين تحت بند الاعفاء من المصروفات الدراسية ، ومراجعتهم وتسجيلهم وإفادة الوزارة بموقفهم ، بالاضافة الى ضرورة الانتهاء من طباعة التقارير الخاصة بالإحصاء الاستقراري فصول وتلاميذ وهيئات التدريس للعام الدراسي 2024/2025، واعتماده من مدير المدرسة وتسليمه إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية للانتهاء من إجراءات الاعتماد الإلكتروني في موعد غايته الخميس الموافق 26 سبتمبر.

وأوضحت الوزارة، ضرورة قيام كل مدرسة بتسجيل بيانات ولى الأمر التعليمي باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، وتسجيل بيانات الأرقام القومية للأب والأم للطلاب المستجدين على قاعدة البيانات المركزية، مشددة على تسجيل المدارس للغياب الاسبوعى لكل طالب من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلاميذ على الموقع الرسمى للوزارة، علاوى على الانتهاء من تسجيل الخطة الدراسية لأعضاء هيئة التعليم بكل مدرسة والخاصة بتوزيعهم على الفصول الدراسية والمواد وإتباع دليل المستخدم المعلن بالتطبيق المخصص لذلك.

من جانبه، أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة

نجحت في إضافة نحو 100 ألف فصل جديد للمنظومة التعليمية مع بدء هذا العام الدراسي، الأمر الذي أدى إلى خفض الكثافة، لتصبح في كل المدارس حالياً أقل من 50 طالباً في الفصل الواحد، باستثناء 47 مدرسة، ويتم العمل على حل هذه المشكلة بها في أقرب وقت.