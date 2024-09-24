العربي الناصري يدين التصعيد الإسرائيلي في لبنان ويؤكد: المجتمع الدولي شريك رئيسي في الجريمة

أدان الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، التصعيد الإسرائيلي في لبنان وما نجم عنه العمليات العسكرية في الأراضي اللبنانية من مقتل وإصابة المئات من الشعب اللبناني، بما يمثل تصعيدًا خطيرًا ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة بأسرها، مشددا علي أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته كاملة حيث أن صمت المجتمع الدولي يعد بمثابة شريك رئيسي في الجريمة الإسرائيلية.

ووجه أبو العلا رسالة تضامن مع الشعب وحكومة لبنان، معربا عن خالص التعازي لأسر الضحايا وخالص الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدين في الوقت ذاته الرفض التام لتلك العمليات العسكرية التي تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان وكافة الأعراف الدولية والإنسانية.

وشدد على ضرورة استماع كافة الأطراف المعنية إلى صوت العقل والحكمة الذي تمثله الدولة المصرية والقيادة السياسية والتي حذرت في أكثر من مناسبة من أن استمرار العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وتوسيع دائرة النزاع إلى جبهات أخرى يهدد المنطقة بحرب شاملة تقوض السلام والاستقرار داعين كافة الأطراف إلى تغليب الحكمة والحلول الدبلوماسية.