نائب بالشيوخ: الهجمات الإسرائيلية في لبنان تنذر باحتراق المنطقه وحرب إقليمية وعلي القوى الدولية حماية المدنيين

طالب النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء التصعيد العسكري والهجمات الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، وغزة الأمر الذي ينذر باحتراق المنطقة وحرب إقليمية لا يعلم مداها إلا الله، مؤكدًا بأن إسرائيل تهدد أمن المنطقة والعالم ولا يمكن السكوت علي هذه الممارسات والهجمات البريرية في لبنان وغزة.

وطالب عضو الشيوخ الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن والأطراف الفاعلة باتخاذ موقف إيجابي وحماية الأبرياء من المدنيين، وعدم الكيل بمكيالين في التغاضي عن جرائم إسرائيل، واتباع منهج ونظرية ودن من طين وودن من عجين.

وحمل النائب نتنياهو مجرم الحرب الأول في العالم مسئولية الأرواح التي سقطت في الضاحيه الجنوبيه في لبنان، ومازالت تسقط، مطالبًا بمحاكمة جنائية دولية لنتنياهو وحكومته.

لافتًا إلى أن الدور المصري ثابت وراسخ في انتهاج السلام والاستقرار، ودعم جهود الأطراف الدوليه لإقرار هدنة في غزة وإيقاف الحرب في لبنان، مشيرًا بأن جهود الوساطة المصريه مع الدول الكبري لن تتوقف، لحماية أرواح المدنيين.