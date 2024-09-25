“سويلم” يشارك فى الاحتفال باليوم الوطني الرابع والتسعين للملكة العربية السعودية  

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ؛ فى حفل الإستقبال الذى أقامته السفارة السعودية بالقاهرة بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين للملكة العربية السعودية

يذكر ان المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا ؛ تحتفى بيومها الوطني الرابع والتسعين وتأتي هذه المناسبة الوطنية حيث جمعت المملكة انجازات من أطرافه، وحققت خطط تنموية واضحة انطلاقًا من رؤية وطنية متكاملة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ؛ لتحقق النمو والازدهار، ولتكون وطنًا يشار إليه بالبنان.