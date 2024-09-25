مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع إجراءات الجمعية العمومية بمركز شباب مدينة بنها

تابع الدكتور وليد فرماوى ، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أعمال انعقاد الجمعية العمومية العادية بمركز شباب مدينة بنها ، وجاء ذلك بحضور احمد يحي محمود مدير إدارة شباب بنها ، محمد احمد على رئيس مجلس الإدارة ، الكابتن محمد مرسي أبو العباس المدير التنفيذي للمركز .

وتنعقد الجمعية العمومية بمركز شباب مدينة بنها وفقا لقانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنه 2017 ويذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية 478، ومن لهم حق الحضور 332 عضو وتأتى الجمعية العمومية بمركز شباب مدينة بنها كجمعية عادية ولايوجد بها بند انتخابي، ويتم من خلالها مناقشة الحساب الختامى واعتماد الميزانية السابقة وجدول أعمال مجلس الإدارة .

الجدير بالذكر أن فعاليات الانتخابات والجمعيات العمومية يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العامة بمديرية الشباب والرياضة ولجان فرعية من العاملين بمديرية الشباب والرياضة والادارات الفرعية ، وتاتى هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، وتوجيهات الدكتور وليد فرماوى ، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية