الأهلى فى السعودية اليوم لمواجهة الزمالك بالسوبر الأفريقى

تطير فى الرابعة عصر اليوم “الأربعاء”، بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى برئاسة عضو المجلس محمد الغزاوى، متوجهة للسعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الزمالك “الجمعة” المقبل.

ومن المقرر أن يتدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرة واحدة فقط فى السعودية غداً “الخميس”، على ملعب الهلال السعودى قبل خوض البطولة القوية التى سيتجدد فيها التنافس بين قطبى الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبى الكرة المصرية “الأهلى والزمالك”، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.