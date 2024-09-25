وزارة العمل: ندوة توعوية تحت شعار”سلامتك تهمنا” بالتنسيق مع القطاع الخاص بمحافظة المنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وعمل ندوة توعية مشتركة قامت بها إدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ، حضرها 43 من العاملين بمشروع ملحق العمليات والعناية المركزة بمستشفى الثلاثى بجامعة المنيا ، وتناولت موضوعات الندوة : مخاطر بيئة العمل ، ومخاطر الحريق ، وأوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ، وانواع قطاعات العمالة غير المنتظمة ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، والإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بالوزارة ..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار “سلامتك تهمنا”،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية” للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضافت مدير المديرية ، أنه ألقى المحاضرات بالندوة الكيميائى عبد الله خفاجى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، ومروة عبد الحى مدير ادارة العمالة غير المنتظمة ، كما قاموا بالرد على جميع الاستفسارات المقدمة من الحضور ..