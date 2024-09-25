وزارة العمل: ورشة تدريب لتقييم مشروعات ريادة أعمال لخريجات التفصيل والخياطة ببورسعيد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، فعاليات ورشة تدريب مهني بمركز المديرية الثابت ضمن العام التدريبي الجديد 2024- 2025 ، الورشة حول “ريادة الأعمال” لخريجات ومتدربات جدد بقسم التفصيل والخياطة ، وجرى خلالها أيضاً استعراض لتجارب بعض خريجات ورش التفصيل ممن بدأوا مشروعات صغيرة كانت بدايتها بمركز التدريب بالمديرية، وعروض تقديمية لـ 5 فرق جديدة من خريجات التفصيل والخياطة بالمركز والحاصلات على مؤهلات عليا متنوعة ، ويرغبون فى بدء مشروعاتهم الخاصة ( حواء ستايل ، سندريلا، جميلة ، كورساج، روزالين ) ، بحضور جميع المتدربات ، وقام كل فريق عمل من الخريجات مكون من 4 فتيات بشرح المشروع وكيفية إعداد ملف كامل لمشروعهم بداية من دراسة الجدوى وإجراء التعاقد وكيفية تنفيذ وخياطة المنتج النهائى ” بدلة كاجوال حريمي ” ، وحساب التكاليف المستخدمة لتنفيذ المنتج المطلوب ،وعرض بعض المنتجات مثل أطقم سرير وهاند ميد، قمصان منزلية ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ..

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف مدير المديرية ، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، مؤكداً على اهتمام المديرية بالتدريب المهنى للشباب ونشر ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وهو دور أصيل للمديرية وذلك استمرارا فى دعم وزارة العمل لخريجي مركز التدريب فنيا ومهاريا لمواجهة تحديات سوق العمل ، كما جرى خلال اللقاء عرض فيديو توثيقي لكل فريق عن مراحل العمل وتفاصيل المشروع كفكرة تطبيقية لريادة الأعمال ، تمهيداً لتقييم المشاريع من لجنة التحكيم ، ودارت المناقشات حول المعوقات التى واجهت المتدربات فى التخطيط والتنظيم والتنفيذ وتوفير الموارد وحساب التكاليف وتبادل الخبرات من أجل مزيد من الدعم والمساندة وتعزيز قدرات الفتيات لبدء مشروع جديد.

وأشار مدير المديرية ، الى أنه وجه كلمة لجميع المتدربات والحضور عن أهمية التخطيط للمستقبل والبدء في خطوات عملية للتأهيل لسوق العمل من خلال التدريب المهني واكتساب مهارات المنافسة والإبداع والتسويق الالكترونى ، وتكون كل سيدة قـادرة على بدء مشروع خاص بها، وستظل مديرية العمل دائما داعمة لكل الخريجات والمتابعة المستمرة والتوجيه ، ونظم ورشة التدريب أعضاء فريق مركز التدريب المهني بمديرية العمل ببورسعيد الكيميائية منار العوضى مدير المركز ، والمدربات: نهلة أبو العزائم، سمر شكرى، هناء المتبولى، الاء البياع، مدرب فني هانى عيسى .