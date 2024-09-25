وزارة العمل: مفاوضات وتسوية ودية لاسترداد حقوق عمال بشركة بالإسكندرية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، عن نجاح عمليات التفاوض والتسوية الودية مع مسئولي شركة من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء ، وذلك بعد تقدم العاملين بشكاوى رسمية لمكتب علاقات الدخيلة التابع للمديرية ، حيث قامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات بالشركة، وقد أسفرت المفاوضات عن استرداد حقوق عاملين بشركة بهنا الهندسية الدولية ، وتم تسوية مبلغ 226 ألف جنيه للعامل محمود ناجى شريف كمستحقات مالية للعامل ، كما تم استرداد مبلغ 236 ألفاً و 609 جنيه للعامل هلال عبد العزيز من العاملين بالشركة من مستحقاته وتسليم العامل جميع حقوقه المشروعة فى حضور الممثل القانونى للشركة ، من خلال مكتب علاقات الدخيلة، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..

وأكد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية ، أن تلك الجهود تاتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضاف وكيل المديرية أنه جرى التفاوض من خلال مكتب علاقات الدخيلة بحضور تكال عبد الجليل مدير مكتب علاقات الدخيلة ، والممثل القانوني عن الشركة ..