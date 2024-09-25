وزارة العمل: ندوة تدريبية حول تحقيق المساواة في بيئة العمل والتمكين الاقتصادي للمرأة بالقليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، ندوة تدريبية تحت عنوان ( أهم المعايير الوطنية في تحقيق المساواة بين الجنسين ، دور وزارة العمل في تحقيق المساواة في بيئة العمل والتمكين الاقتصادي للمرأة ) ، وذلك من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع (إدارة المبادرات وحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة) ، والمجلس القومى للسكان فرع القليوبية ، وهيئة تعليم الكبار ، ومديرية التضامن الاجتماعي ، وجمعية الهلال الأحمر وذلك بمقر المجلس القومى للسكان فرع القليوبية ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ..

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، فى تقريرها للوزارة ، ان تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضافت مدير المديرية أنه حضر الندوة الدكتورة دعاء أحمد مدير إدارة المرأة والطفل ورئيس وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمراة، والدكتورة نجلاء الفرماوي مدير عام إدارة المبادرات وحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة ، وراندا عبد الحميد “مديرة فرع المجلس القومى للسكان فرع القليوبية” ، وفي ختام اللقاء قدم الحضور الشكر والتقدير لوزارة العمل لما تقدمه المديريات والأجهزة التابعة لها داخل المنشآت من دور توعوي يساهم في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج من أصحاب أعمال وعمال وتوفير مناخ عمل آمن ، مع الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة باعتبارها عنصر أساسي من عناصر التنمية للمجتمع.