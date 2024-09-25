وزارة العمل: ندوة توعوية حول أهمية استيفاء نسبة الـ 5٪ بمنشآت القطاع الخاص بسوهاج

نظمت مديرية العمل بسوهاج ندوة توعوية بجمعية تحسين الصحة، للتأكد من استمرار منشآت القطاع الخاص في الالتزام بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له واستيفاء نسبة الـ 5٪ بتعيين ذوي الهمم في هذه المنشآت وإعطائهم كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون ، طبقاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة ، في إطار خطة الدولة لدمج هذه الفئات في سوق العمل بما يتوافق مع مهاراتها وقدراتها وإمكانياتها العلمية والبدنية وحسب درجة ونوع الإعاقة.

أوضح الدكتور حازم علي مدير مديرية العمل بسوهاج ، في تقريره للوزارة، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون الوثيق مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة ، وأضاف مدير المديرية أن المديرية تواصل جهودها لتوفير حياة كريمة لذوي الهمم ، وذلك عن طريق توفير المزيد من الوظائف وفرص العمل اللائقة والكريمة لهم في جميع منشآت القطاع الخاص والعام ، وكذلك تعمل المديرية على إتاحة وتوفير عدة فرص تدريبية لهم على مهن تتناسب مع الإعاقة وميول المتدربين لتأهيلهم وتدريبهم تمهيدا لدمجهم في سوق العمل ، وحاضر في الندوة محمود عبدالهادي مدير عام الرعاية ، وريجان فرج مدير مكتب تفتيش وعلاقات عمل سوهاج ..