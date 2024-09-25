وزارة العمل: متابعة برامج التدريب المجانية لتأهيل الشباب بقرى ومراكز محافظة أسيوط

تابعت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، تنفيذ البرنامج التدريبي المجاني لشباب وفتيات محافظة أسيوط على مهن التبريد والتكييف، وصيانة الدش، وصيانة الحاسب الآلي، التي يجري تنفيذها داخل مركز التدريب المهني بـ “بني غالب” التابع للمديرية، وذلك بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، يأتي ذلك للوقوف على سير العمل داخل المركز بإنتظام، والاستماع إلى آراء المتدربين حول العملية التدريبية والبرامج المقدمة ومدى الإستفادة منها، وذلك فى إطار مبادرة “مهنتك مستقبلك” والتي أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالداخل والخارج، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة..

وأفاد علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، في تقريره للوزارة، أن تلك الدورات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون الوثيق مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة ، وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة التدريب المهني، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها، فضلاً عن توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها، كما أشاد مدير المديرية بالجهود المبذولة من جانب العاملين بإدارة التدريب المهني مشدداً في نفس الوقت على حُسن استثمار قدرات وطاقات الشباب والفتيات، موجهاً نصيحة للشباب والفتيات بضرورة تعلم الحرف والمهن المختلفة والتى تؤهلهم لسوق العمل ..