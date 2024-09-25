وزارة العمل: فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص ونجاح عمليات مفاوضة وعودة مستحقات عامل بالدقهلية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، عن توفير 111 فرصة عمل بشركتين من شركات الصناعات الغذائية بالقطاع الخاص ، تضمنت الفرص التخصصات التالية : محاسبين ، ومهندسين انتاج وطباخين ، وعمال ، وبائعين ، تحدد الرواتب لكل مهنة حسب سنوات الخبرة مع توفير التأمين الطبي والاجتماعي لجميع العاملين ، وأكدت على راغبى العمل بتلك الفرص تقديم الطلبات إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل ، كما تم التنبيه على إدارة الشركتين باستيفاء نسبة 5%من فرص العمل المتوفرة لذوي الهمم طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، والقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها المكثفة لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين أبناء المحافظة والمقيمين فيها فى منشآت القطاع الخاص ، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ..

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، كما أعلن وكيل المديرية ، عن نجاح عمليات مفاوضة قام بها مكتب تفتيش وعلاقات السنبلاوين ، بناء على الشكوى المقدمة من العامل : أحمد عماد الدين ، ضد مستشفى مكة التخصصي بالسنبلاوين ، والتى يتضرر فيها من عدم حصوله على مستحقاته المالية لدى المستشفى ، ونجح المكتب في إنهاء الخلاف وعمل التسوية الودية للطرفين ، وحصول العامل على مبلغ 10 آلاف جنيه وكافة مستحقاته داخل المنشأة وتوفير فرصة عمل بديلة للشاكي على حسب رغبته فى أحد منشآت القطاع الخاص ، مما يؤكد على دور وزارة العمل في الحفاظ على حقوق العمال وحل الشكاوى ودياً مما يعزز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، وقدم الشاكي الشكر للمكتب على دوره في بحث شكواه وعودة مستحقاته وتوفير فرصة العمل ، وقام ببحث الشكوى محمد عبد الله مدير المكتب ، ومى إبراهيم مفتش العلاقات ..