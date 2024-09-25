وزارة العمل: ختام مشروع دعم إدماج النوع الإجتماعي في مجال العمل بالسويس

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، إن الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة شاركت في حفل ختام مشروع دعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل بمنطقة مفارق الكبريت بمحافظة السويس ، والذي تنفذه الإدارة العامة ، فى 4 محافظات ، وهى الشرقية ، والإسماعيلية ، والمنوفية ، والسويس بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ، حيث جرى خلاله تدريب عدد ١٠٠ سيده علي مهنتي خياطة المفروشات والتطريز اليدوي والطباعه علي الاواني والمنسوجات ، كما جرى توزيع عدد ١٠ ماكينات خياطه للسيدات اللاتي تم تدريبهم والاكثر تفوقا في التدريب وذلك لعمل مشروع صغير من المنزل ، كما تضمن المشروع تقديم محاضرات حول المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وعدم التمييز ، وكيفية تمكين المرأة إقتصادياً ، والخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات ، والبرامج التدريبية والخدمات المستحدثة في مجال ريادة الأعمال ومنها دورات ريادة الأعمال ، فضلاً عن توجيه الشباب للمشروعات المناسبة له في محيطه ، كما يستهدف المشروع المرأة المعيلة من سن 18 :55 عام ، لتمكينها إقتصادياً ورعايتها اجتماعياً وصحياً ، والتدريب على مهن جديدة للمرأة ، وذلك فى إطار حرص وزارة العمل على تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل ، وجهود المديرية لتدريب وتأهيل الفتيات على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتنفيذ خطة التمكين الإقتصادى للمرأة للحصول على فرص عمل لائقة تساهم فى تحسين مستويات معيشتها وأسرها ..

واوضحت الوزارة فى بيانها ، أن ذلك المشروع ياتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للإدارات والمديريات ، بالعمل على تنمية مهارات الشباب والعمال ،وفقاً للتطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن، وتطوير منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته فى هذا المجال ، فضلاً عن تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، من أجل القيام بمهامها المنوطة بها من خلال ورش عمل وندوات توعوية تقوم بالتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة بالتعاون مع العديد من الجهات ، والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا ، وتشجيعها على المشاركة بفاعلية ، وأفادت الدكتورة شيرين عبد الحي مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل ان المشروع يهدف الي اكساب المراه المعيله والتي لديها اطفال منخرطين في سوق العمل المهارات اللازمة من أجل تعزيز مشاركتها في سوق العمل وتمكينها اقتصاديا ، وان اهتمام القيادة السياسية بالمرأة من أولويات برنامج عمل الحكومة في ٢٠٢٤ ، ويتضح ذلك من خلال إطلاق المشروع القومي بداية جديدة .

وأكدت هند جمال مدير مديرية العمل بالسويس فى كلمتها خلال الفعاليات على الحرص التام اثناء المشروع على توعية السيدات فيما يخص قضايا المرأة ، كما سيتم متابعة هؤلاء السيدات خلال الـ 3 أشهر القادمة ، ومساعدتهم في إنشاء مشروعات صغيرة ، وتقديم الدعم والمساعدة بهدف أن يكونوا نماذج نجاح في المجتمع ، كما جرى تسليم 10 ماكينات خياطة للمتدربات الأوائل للبدء في مشروع صغير يعمل علي رفع مستوي المعيشة والنهوض بالأسرة المصرية ، وتوزيع مخرجات البرنامج وشهادات اجتياز التدريب على باقي المتدربات خريجات المشروع ، وشارك في الفعاليات رحاب أبو الجدايل مسؤول المرأه بالمديرية ، ومحمد طايل المشرف على جمعية العمل الطيب في منطقة مفارق الكبريت ، وايمان محمد باحث بالإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل ..