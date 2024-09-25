نائب بالشيوخ: رؤيتنا في ملف الشباب هي التدريب العميق والتمكين الحقيقي

شارك النائب أحمد القناوي، الأمين العام لحزب العدل، وعضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب في مؤتمر “نحو برنامج عمل لمشاركة فعالة للشباب في صناعة القرار العام” الذي نظمته مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة.

وقال “القناوي” إن الشباب يمثلون الأغلبية العددية في العالم، وبالأخص في مصر، حيث يُعدون طاقة كبيرة ولكنها تمثل تحديًا كبيرًا.

وأوضح أن رؤية حزب العدل في ملف الشباب تركز على التدريب العميق والتمكين الحقيقي، مشيرًا إلى تدريب آلاف الشباب في عملية تدريب مستمرة، بما في ذلك تدريبات لشباب المحامين.

وأعلن عن إطلاق مبادرة “ألف قائد محلي” في 10 محافظات، حيث تستهدف كل نسخة منها تدريب 1000 قائد. كما يتم تجهيز مبادرة “1000 رائد” لريادة الأعمال وتمكين المشروعات الفائزة.

وأشار إلى وجود عدد من القيادات الشابة في وحدات المكتب السياسي للحزب، بالإضافة إلى مساعدي رئيس الحزب من الشباب.

واستكمل الأمين العام لحزب العدل حديثه موضحًا أن الجيل الحالي يتمتع بوفرة في الحصول على المعلومات، وتفضيلاته وعاداته تختلف عن الأجيال السابقة، مضيفًا أن الوسط السياسي يحتاج إلى الكثير من الزخم والعمل.

وأشار إلى أن الشراكة بين الأجيال هي الحل الأمثل دون الحاجة إلى الوصاية.