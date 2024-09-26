وزير الإسكان: جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة الكهرباء بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر  

أعلن شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة كهرباء التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، تمهيداً لإدخالها الخدمة قريباً، بهدف زيادة القدرة الكهربائية بالشبكات وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة من الكهرباء.

جاء ذلك خلال متابعته وزير الإسكان لسير العمل بالمشروع، حيث أوضح المهندس شريف الشربيني، أن هذه المحطة تعد من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في مدينة 6 أكتوبر، لما لها من دور حيوي في تلبية احتياجات الكهرباء المتزايدة في المنطقة، وخدمة أحمال منطقة التوسعات الشرقية بالمدينة، خاصة مع التوسعات العمرانية الجديدة.

وأكد الشربيني، أن المحطة ستسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمة الكهربائية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم المدن الجديدة بالبنية التحتية الحديثة والمستدامة.

ووجه وزير الإسكان، القائمين على المشروع بضرورة الإسراع في استكمال الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة لضمان جاهزية المحطة لدخول الخدمة في الموعد المحدد.

وفي ذات السياق، قام محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بجولة تفقدية لمحطة محولات الكهرباء بالتوسعات الشرقية بجهد ٢٢٠ / ٢٢ / ٢٢ ك.ف، لمتابعة الأعمال والتأكد من سير العمل بالمحطة وفق الجدول الزمني المحدد.

واطلع محمد مصطفى، خلال الجولة على مختلف مكونات المحطة، بدءًا من الأعمال المدنية حتى التركيبات الكهربائية النهائية، مشدداً على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية لضمان تشغيل آمن ومستقر للمحطة.

وأوضح رئيس الجهاز أن المشروع يشتمل على مبنى المحولات جهد ٢٢٠ ك. ف، بعدد ٣ محولات ١٢٥ م. ف . أ ، ومبنى الكنترول، كما تشتمل الأعمال الجارية على الخدمات اللازمة من مجاري كابلات، طرق، خطوط مياه وحريق.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية بالمشروع ومتبقي تنفيذ الطرق الداخلية وخزان الصرف وضلع السور الشرقي نظراً لتعارضه مع الخط الهوائي أكتوبر الرئيسية/ القاهرة ٥٠٠ جهد ٢٢٠ ك. ف، حيث جارٍ تنفيذ أعمال تحويل الخط الهوائي لكابلات أرضية ومتوقع الانتهاء منها قريباً.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تركيب وتوريد جميع المهمات الخاصة بالمحطة بالموقع عدا المحولات المساعدة وأجهزة الاتصالات وتم إجراء الاختبارات اللازمة لها.

وفي سياق متصل، قام رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، بجولة تفقدية على المحاور الرئيسية لمتابعة سير الأعمال الجارية والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب الحركة المتزايدة بالمدينة.

وشملت الجولة التفقدية عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها محور ٢٦ يوليو، ومحور جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى عدد من الطرق الفرعية الهامة، وتهدف هذه الجولة إلى الوقوف على تقدم الأعمال الإنشائية والتطويرية في تلك المحاور، بما يضمن تسهيل حركة المرور وتقليل الاختناقات المرورية، خاصة في أوقات الذروة.

وفي ختام جولته التفقدية، أكد محمد مصطفى، أن جهاز المدينة سيستمر في متابعة كافة المشروعات الخدمية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة في مدينة ٦ أكتوبر.