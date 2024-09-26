” الإسكان “:  رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة يتفقد أعمال المرافق والطرق والخدمات بعدة مناطق

أعلن أحمد عبد الجابر عبداللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه تم تسليم قطعة الأرض رقم (٢) بمنطقة مركز المدينة بمساحة ٢٩٥٠٠ م٢ لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج وذلك بنظام نقل الأصول، لإقامة نشاط خدمي إداري عليها، وذلك طبقاً للقوانين المنظمة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأعرب أحمد عبدالجابر، عن تقديره للمستثمرين واستعداد الجهاز للتعاون مع كافة العملاء سواء مستثمرين أو مواطنين، وتذليل العقبات أمامهم وتسخير كافة إمكانيات الجهاز لدفع عجلة التنمية ولظهور المدينة بالمظهر الحضاري المطلوب.

وفي سياق متصل قام أحمد عبدالجابر، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والوقوف على آخر المستجدات وتذليل كافة العقبات بهدف رفع نسبة الإنجاز.

وتابع رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، استكمال أعمال المرافق بالحي السكني الرابع بالمدينة وتنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية بالحي، مطالباُ بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمواصفات والجودة المطلوبة.

كما تفقد رئيس الجهاز، سوق اليوم الواحد بالحي السكني الثاني بالمدينة، بنسبة تنفيذ ١٠٠٪ والمقام على مساحة ١٨٠٠ م٢، والذي يشتمل على ٤١ باكية بمساحات من ١٠م٢ : ١٤،٥ م٢ ، بالإضافة الى ٣ مكاتب إدارية خاصة بالإدارة، و ٥ محال تجارية خارجية.

وصرح أحمد عبد الجابر، بأنه سيتم طرح السوق قريباً بنظام مقابل الانتفاع لتلبية احتياجات سكان المدينة من خلال توفير منافذ لبيع المنتجات الغذائية من خضروات وفاكهة، للقضاء نهائيا على ظاهرة الباعة الجائلين حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة.