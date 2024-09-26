” علام” يستقبل وفدًا من غرفة التجارة بهامبورج للتعاون في مجال التدريب لرفع خبرات المجتمع القانوني المصري

استقبل عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الوفد المشترك من غرفة التجارة بهامبورج ومؤسسة LawCom (ألمانيا) ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (مصر)..

كما يهدف كذلك إلى التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب بما يرفع من مهارات وخبرات المجتمع القانوني المصري وتبادل خبرات الجانب المصري مع الجانب الألماني، خاصةً فيما يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي.

وخلال الاجتماع ناقش الوفد أوجه التعاون المحتملة مع نقابة المحامين تحقيقًا لرؤية المشروع وبما يخدم محامين مصر والمجتمع القانوني المصري والقارة الأفريقية.

وفي ختام الاجتماع، أكد النقيب العام عبد الحليم علام، على أهمية المشروع، تحقيقًا لتعزيز انتشار مراكز التحكيم الإفريقية خارج القارة وتعزيز الثقة بين الجانبين.

وأكد على دعم النقابة للمشروع واستعدادها الكامل للتعاون مع الوفد المشترك.

حضر اللقاء من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، الدكتور أبو بكر ضوة، والأستاذ السيد جابر مكي، والأستاذ مصطفى البنان، عضو المجلس الأسبق.