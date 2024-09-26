النائب خالد عبدالعزيز رئيسًا للهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد قرار بتعين النائب طارق عبدالعزيز رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الخامس في الفصل التشريعي الاول.

وأكد النائب أن دور حزب الوفد في الحياة السياسية محوري واثري الحياة السياسية في مصر لعقود من الزمن، كما ان المعارضة الوطنيو تقوم بدورها الوطني التاريخي بعيدًا عن المزايدات، وحزب الوفد سيظل شعلة أمل تضيء الطريق للوصول بالوطن إلى بر الأمان.

وأضاف طارق عبدالعزيز أن الوفد واعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ستعتمد خطة عمل لدور الانعقاد الجديد المقرر افتتاح جلساته بعد أيام، سيكون عنوانها مصلحة الوطن والمواطن لاستكمال ما بدأناه خلال ادوار الانعقاد المنقضيه.

وكان الدكتور عبدالسند يمامة قد استقبل اليوم النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد وسلمه قرار تعينه رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.