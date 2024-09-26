القومي للمرأة يحتفل باليوم العالمي للسلام ويطلق فعالية جديدة…

بمناسبة اليوم العالمي للسلام، الذي نحتفل به في 21 سبتمبر من كل عام وفي سياق تعزيز الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة – السلام والعدل والمؤسسات القوية، نظم المجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وحكومة اسبانيا متمثلة في الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي اليوم فعالية “المرأة والرياضة لتحقيق السلام” لتسليط الضوء على الدور المحوري للمرأة في تعزيز السلام العالمي.

هدفت الفعالية إلى رفع الوعي بمفاهيم المرأة والسلام والأمن عن طريق استخدام الرياضة كأداة لتعزيز السلام العالمي من خلال تسليط الضوء على قدرة الرياضة على تجاوز الحواجز الاجتماعية والثقافية، وتمكين المرأة، وتعزيز مفاهيم المساواة بين الجنسين.

أكدت السفيرة منى عمر عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة العلاقات الخارجية ، على أنه فى الوقت الحالي الذى يشهد حروب ونزاعات في أماكن عديدة ، تبحث نساء العالم عن أدوات تحقيق السلام ، وهنا تأتى الرياضة كواحدة من أهم هذه الأدوات ، من خلال دورها في تعزيز الانفتاح بين شعوب العالم بأسره واحترام التنوع ومنع التطرف ، موضحة أن الشباب الذي يمارس الرياضة لا يتجه الى التطرف والأفكار الهدامة، قائلة:” علينا جميعا مسئولية خلق الوعى لدى المجتمع بأكمله بأهمية الرياضة كأداة من أدوات لتحقيق السلام في العالم”، كما عبرت عن فخرها ببطلات وأبطال مصر في مجال الرياضة، وأنهم دائمًا كانوا بوابة وواجهة مشرفة لمصر نحو تحقيق السلام باعتبارهم قدوة لجميع شابات وشباب مصر في كل مكان بأن كل شيء يمكن تحقيقه بالإرادة، واختتمت كلمتها قائلة: “دعونا نأمل أن يتحقق السلام في العالم بإرادتنا القوية، وأننا لن نيأس ابدًا، ودعونا نهتف جميعًا بشعار السلام للعالم أجمع PEACE FOR THE WOLE WORLD “.

فيما طالبت الدكتورة رانيا علواني إن الأسر بدعم وتشجيع أطفالهم لممارسة الرياضة بشكل يومي لما له من اثر إيجابي على بناء الشخصية ومهارات القيادة.”

شهدت الفعالية تكريمًا خاصة لمجموعة من الرياضيات المصريات اللاتي حققن إنجازات تاريخية في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024، وذلك تقديراً لدورهن في رفع اسم مصر وإلهام الأجيال القادمة.

وخلال اليوم، تم تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تهدف إلى تشجيع المشاركة النسائية في الرياضة، وتعزيز الروح الرياضية والتنافس.