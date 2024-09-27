“الإسكان “: رئيس جهاز العاشر من رمضان يناقش استعدادات تسليم المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب

عقد علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، اجتماعًا مع ممثلي الشركة المنفذة لمشروع المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بطاقة 600 ألف م٣ /يوم، لمناقشة الاستعدادات النهائية لبدء تسليم وتشغيل المحطة.

وناقش الاجتماع بدء إجراءات التشغيل التجريبي للمحطة، حيث يهدف المشروع إلى تحسين إمدادات مياه الشرب وتلبية احتياجات المدينة المتزايدة والمدن المجاورة، ومنها (مدينتي ، العاصمة الإدارية، مدينة الجلود، الشروق ، منطقة المطورين الجنوبية، رافع*٥* مدينة بدر ).

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقدم الأعمال في المحطة ومراجعة الجداول الزمنية المحددة للتسليم، كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والجودة لضمان تشغيل المحطة بكفاءة وفعالية.

وشدد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، على ضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المرحلة الثانية في الموعد المحدد، ودخولها الخدمة، نظرًا لأهميتها في تحسين خدمات المياه.

من جانبهم، أكد مسئولو شركة المقاولون العرب جاهزيتهم لتسليم المشروع وبدء التشغيل التجريبي في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على التعاون المستمر مع الجهات المختصة لضمان نجاح عملية التشغيل وتلبية احتياجات المنطقة.

وفي الإطار نفسه، قام علاء عبداللاه مصطفى، بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية للوقوف على حالة البنية التحتية وضمان رفع كفاءتها لدعم النشاط الصناعي، حيث شملت الجولة متابعة أعمال التطوير والصيانة الجارية بالمنطقة الصناعية، بما في ذلك تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكة الطرق، لضمان توفير بيئة صناعية متكاملة.

وشدد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، على أهمية دعم البنية التحتية في المناطق الصناعية لتعزيز الاستثمارات، موجهاً بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الجارية، وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، مما يسهم في زيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد المحلي.