“النقل ” تنشر احدث تصوير جوي لكوبري الصيرفي

تواصل وزارة النقل نشر أحدث أعمال مجموعة من المشروعات العملاقة فى مختلف القطاعات؛ حيث نشرت أحدث تصوير جوى لأعمال كوبرى الصيرفى.

أشارت الوزارة إلى أنه تم إنشاء الكوبري في إطار تنفيذ المرحلة العاجلة لخطة وزارة النقل لإنشاء الكباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية

وأضافت وزارة النقل ان تلك المرحلة تتضمن إنشاء 32 كوبري أعلى مزلقانات السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.