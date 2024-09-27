“الرى” تنظم ندوة توعوية تحت شعار “ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث”

نظمت وزارة الموارد المائية والرى؛ برئاسة دكتور هانى سويلم؛ بالتعاون مع وزارة الاوقاف والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة الصرف الصحي بالقاهرة ؛ ندوة توعية مائية تحت شعار “ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث” بمقر الأكاديمية الدولية للأوقاف بالسادس من اكتوبر للأئمة المساجد بمحافظة الجيزة ؛ وذلك في اطار الإعداد لإطلاق حملة التوعية المائية “على القد”.

وقد تناولت الندوة التوعية بالتحديات المائية فى مصر وطرق مواجهتها وما تقوم به الوزارة من مشروعات كبرى في اطار استراتيجية الدولة لتحقيق الاستخدام الامثل للموارد المائية ، وقد حاضر فى ندوة دكتور محمد يوسف مدير إدارة التحرير الصحفى بالوزارة وإيمان قابيل من فريق التوعية المائية بالوزارة، وكانت الندوة بحضور دكتور اشرف فهمى مدير عام التدريب بوزارة الاوقاف ، ومن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الدكتور محمد عبد المولى مسئول سلامة ومأمونية مياه الشرب ، ايمن على مدير العلاقات العامة بالشركة ونهى الخولى مدير إدارة التوعية بشركة الصرف الصحى بالقاهرة.