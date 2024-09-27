جامعة بنها الأهلية تعلن موعد تخلفات الكشف الطبي للطلاب الجدد الملتحقين بكلياتها

في إطار استكمال إجراءات قبول الطلاب للالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعي 2024-2025 تعلن جامعة بنها الأهلية عن ان موعد تخلفات الكشف الطبي للطلاب الجدد الذين لم يتمكنوا من اجراء الكشف الطبي و ذلك يومي الاحد الموافق 29 سبتمبر 2024 والاثنين الموافق 30 سبتمبر 2024.

وشددت على تسديد رسوم الكشف الطبي وقدرها (1000) جنية مصري مع التأكيد على أن يصدر إيصال السداد باسم الطالب ورقمه القومي واسم الكلية المرشح لها .

بيانات الحساب المراد السداد عليه كالتالي:

رقم الـحـسـاب: 7760199000002160

التوريد على: بنك مصر- حساب: جامعه بنها الاهلية (الخدمات الطلابيه )

يجب التسجيل لميعاد الكشف لح أقصى قبلها ب24 ساعة

خطوات التسجيل لميعاد الكشف الطبي :

1- سداد رسوم الكشف الطبي بالبنك كما تم التوضيح أعلاه

2- الحصول على ايصال دفع رسوم الكشف الطبي (لإرفاق صورة منه اثناء التسجيل)

3- مليء نموذج التسجيل الموجود على الرابط: https://forms.gle/bZngBSuAufeZsCBE6

4- التوجه في اليوم المحدد للكشف بالمستندات التالية:

• صورة من بطاقة الرقم القومي

• صورة شخصية للطالب

• إيصال دفع رسوم الكشف الطبي

• إيصال دفع القسط الأول

يرجى اتباع الاتي:

– الدخول من بوابه ( 1 ) بجامعة بنها الأهلية – مبنى ( G )

– مواعيد الحضور من 9.30 صباحاً – 2.30 ظهراً

– الالتزام بموعد ويوم الكشف الطبي المسجل