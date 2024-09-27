“الفرماوي ” يشهد التصفيات النهائية لخماسي كرة القدم فى دورى اتحاد مراكز شباب مصر بإدارة بنها

شهد الدكتور وليد الفرماوي ، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ، فعاليات التصفيات النهائية لدورى اتحاد مراكز شباب مصر فى خماسي كرو القدم على مستوى إدارة بنها ، جاء ذلك بحضور ياسر قاسم رئيس اتحاد مراكز شباب مصر بالقليوبية ، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة ، احمد يحي مدير إدارة شباب بنها ، عامر حمدى مدير إدارة الشباب بالمديرية ، محمد سعد زيان مسئول فرع الاتحاد بالقليوبية وعدد من رؤساء مجالس ادارات مراكز الشباب المشاركة .

أقيمت الفعاليات بمركز شباب المنشية ببنها ، ضمن الدوري الرياضي للالعاب المنفذ بالتنسيق بين الاتحاد العام لمراكز شباب مصر ومديرية الشباب والرياضة من خلال اداراة الشباب وقد فاز مركزي المنشية وبتمدة لتمثيل إدارة بنها علي مستوي المحافظة، والجدير بالذكر أن التصفيات لخماسي كرة القدم تتم علي مستوي الإدارات الفرعية لاختيار مركزي شباب لتمثيل الإدارات علي مستوي المحافظة ويتم تنفيذ الدوري الرياضي في العاب خماسي القدم والسله واليد والطائرة فتيات وتنس الطاولة ومعارض أندية الفتاة وتصعد المراكز الأولى على مستوى المحافظة للمشاركة فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية .

وأفاد الدكتور وليد الفرماوي ، أن وزارة الشباب والرياضة أعدت برنامجا مكثفا للأنشطة من خلال الادارات المركزية بالوزارة ، ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات ، ولا سيما انشطة وبرامج الاتحاد العام لمراكز شباب مصر ، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، بضرورة تكثيف البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة للنشئ والشباب ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

وتاتى تلك الأنشطة والفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور ماجد العزازى رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر ، ومتابعة الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ، والاستاذ ياسر قاسم رئيس فرع الاتحاد بالقليوبية ، وإشراف الاستاذ عامر حمدى مدير إدارة الشباب بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية .