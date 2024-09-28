” مى عبد الحميد”:  إجمالي الدعم الممنوح للعملاء منخفضي الدخل أكثر من 50% من ثمن الوحدة

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نتائج عمل منظومة الضبطية القضائية والذي يتمثل في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية المدعومة للمواطنين منخفضي الدخل سواءً من خلال الإيجار أو البيع.

وأوضحت مي عبد الحميد، أن عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها بلغ نحو 690 ألف وحدة حتى الآن، كما استفاد من برنامج الإسكان نحو 575 ألف عميل، بجانب توفير عدة صور للدعم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ حيث يبلغ إجمالي الدعم الممنوح للعملاء منخفضي الدخل أكثر من 50% من ثمن الوحدة.