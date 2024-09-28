الزمالك يخطف كأس السوبر الإفريقى من الأهلى

توج نادى الزمالك بلقب بطل كأس السوبر الإفريقى لكرة القدم، على حساب غريمه التقليدى النادى الأهلى بفوزه عليه بركلات الترجيح (4-3) فى النهائى الذى جمعهما مساء أمس «الجمعة»، بالسعودية.

تقدم النادى الأهلى بهدف سجله مهاجمه الفلسطينى وسام أبو على، فى الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، من ركلة الجزاء احتسبها حكم الساحة الليبى معتز الشلمانى، إثر تدخل من مدافع الزمالك حمزة المثلوثى ضد لاعب الأهلى أكرم توفيق داخل منطقة الجزاء، وبعد العودة إلى تقنية الفيديو الـ«VAR».

واقتنص المهاجم الزملكاوى البديل ناصر منسى هدف التعادل «للفارس الأبيض» فى الدقيقة 77 من زمن اللقاء، أى بعد نحو نصف دقيقة فقط من نزوله إلى أرضية ملعب «المملكة آرينا»، ومن اللمسة الأولى.

وحسم نادى الزمالك اللقب لصالحه فى سلسلة ركلات الترجيح التى لجأ إليها الطرفان، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتوج نادى الزمالك، حامل لقب بطل الكونفيدرالية الإفريقية، بلقب كأس السوبر الإفريقى للمرة الثانية على حساب غريمه التقليدى الأهلى بعد فوزه فى نهائى 1994، والخامسة فى تاريخه.

فيما يحمل نادى الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، الرقم القياسى بعدد مرات الفوز بلقب بطل كأس السوبر الإفريقى برصيد 8 ألقاب.