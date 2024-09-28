اتحاد عمال مصر يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد العمالة في فلسطين

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل ، الإجراءات العقابية التي اتخذتها إسرائيل ضد العمال في فلسطين ، واستبعادها لأكثر من 200 الف عامل فلسطيني ، والتنكيل بهم وممارسة الضغوط عليهم بحصار مالي ورفض دفع الأجور والتعويضات.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في في بيان له اليوم ، ان الاستغناء عن العمالة الفلسطينية ليس أمر مفاجئ ولكنه مخطط له كأجراء عقابي منذ اشهر ، عندما أغلقت اسرائيل المعابر والحواجز العسكرية مع الضفة الغربية ومنعت ما يقرب من 225 الف عامل فلسطيني من الوصول لأماكن عملهم ، بهدف إضعاف الوضع الاقتصادي .

وأكد عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن إسرائيل خالفت كل مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ، الأمر الذي يستدعي سرعة اتخاذ قرارات دولية حاسمة لوقف الانتهاكات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، كما أدان الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد أبناء فلسطين ،وما يتعرض له أبناء غزة من دمار شامل باستهداف المدنيين.