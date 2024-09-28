في ذكرى رحيل الزعيم عبدالناصر.. رئيس حزب العربي يُلقي كلمة في مؤتمر بالمكسيك

في ذكرى وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حضر الرئيس الحالي للحزب الناصري الدكتور محمد أبو العلا مؤتمرًا دوليًا في المكسيك، حيث ألقى كلمة مؤثرة أمام قادة الأحزاب اليسارية العالمية. جاء ذلك في إطار مشاركته في ندوة دولية لمناقشة قضايا الهجرة، الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، والتي تطرق فيها إلى رؤية ناصر الخالدة حول العدالة الاجتماعية والوحدة العربية.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري أن أفكار ناصر لا تزال تُلهم الشعوب حول العالم، وخاصة في مواجهة التحديات المعاصرة. وذكر أن الزعيم الراحل كان دائمًا نصيرًا للقضايا العادلة وداعمًا للوحدة ضد الاستعمار والتدخل الخارجي.