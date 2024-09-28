حملة توعية بالمعاهد الازهرية بالقليوبية ضمن مباردة “بداية”

فى إطار تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى المشروع القومى للتنمية البشرية بعنوان (بداية جديدة لبناء الإنسان) وبالتعاون مع الأزهر الشريف فى توعية النشيء وأجيال المستقبل ؛ وبتوجيهات من مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، قامت ادارة التوعية بالشركة بعمل حملة توعية بالمعهد الديني الازهرى بشبين القناطر لنشر الوعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها

حيث شملت الحملة ندوة توعية عن ترشيد استهلاك المياه ونشر الوعى بين الطلاب بأهمية المياه والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها فى استخدام المياه ،وتكوين أسر مياه عن طريق اختيار امين مياه داخل الفصل كمسئول عن المياه

تحت عنوان مبادرة رئيس الجمهورية ” بداية جديدة لبناء الإنسان “