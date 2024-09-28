الشباب والرياضة بالقليوبية تحتفل بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر ضمن فعاليات مبادرة “بداية”

صرح الدكتور وليد فرماوى ، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية تزامنا مع احتفالات الذكري 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة عن قيام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بإطلاق برنامج متكامل للاحتفال بذكرى النصر ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ايمن عطية محافظ القليوبية ، فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان ” ووفقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بقضية الوعى وتعزيز الانتماء وحب الوطن لدى النشئ والشباب .

وأوضح الفرماوي أن البرنامج يشمل تنفيذ 3 فعاليات مختلفة يتم تنفيذها بالتوازى بجميع مراكز شباب القليوبية خلال شهر أكتوبر ، وتشمل الفعاليات تنفيذ مسيرة نيلية بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية وجمعية الكشافة البحرية بالعروض الكشفية والأعلام والاغاني الوطنية بحضور السيد محافظ القليوبية والقيادات التنفيذية ، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان ” شهداء على الملحمة” والتى تهدف إلى بث عدد من الفيديوهات التى تعبر عن آراء بعض رؤساء الدول وحكام العالم المعاصرين لحرب أكتوبر وعرض ارائهم عن أهمية حرب اكتوبر فى تغيير الخريطة السياسية بمنطقة الشرق الأوسط وعن قوة الجيش وارادة الشعب المصري كمحرك رئيسى فى تحقيق الانتصار.

وفى ذات السياق ، أضاف مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ألى أن الاحتفالات تشمل تنفيذ مبادرة “انا من بلد الشهيد ” والتى سيتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب وتتضمن تنفيذ ندوات تثقيفية وتعريفية بحرب أكتوبر المجيدة وتكريم لأسر الشهداء مع دعوة أهالى ورموز كل قرية والنواب والشخصيات العامة ، ويذكر أن برنامج احتفالات نصر أكتوبر يأتى ضمن مجموعة من البرامج المكثفة للأنشطة والخدمات التى تقدمها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان ” والتى يتم تنفيذها على مدار 100 يوم بجميع محافظات الجمهورية .