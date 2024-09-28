أدان البيان الختامي للتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي خلال مؤتمره الذي عقد خلال يومي 27 – 28 سبتمبر 2024 بالقاهرة، حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس، في سياق سياسة حكومة الإحتلال الفاشية الرامية إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية.

ودعت الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية الأعضاء في التحالف لوقف دائم وشامل وفوري لحرب الإبادة التي تجري على قطاع غزة، والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وحث كافة دول العالم لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

كما أدان التحالف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب اللبناني وإجباره على الهجرة من الجنوب اللبناني بفعل التدمير الممنهج للحكومة الإسرائيلية الفاشية من تدمير للمنازل والبنى التحتية واغتيال قادة المقاومة اللبنانية.

ودعى التحالف إلي توحيد الجهود الشعبية والرسمية لتجميد ووقف كافة أشكال التطبيع مجابهة للهجمة والعدوان الفاشيين لحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، مع العمل على المقاطعة الشاملة لدولة الاحتلال وفرض عزلة دولية عليها لإجبارها على وقف الإبادة بحق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الصهيوني على لبنان والتصدي لسياسات الإحتلال الفاشي التي تهدف لإشعال حرب شاملة.

كما رأى التحالف أن الحكومة الفاشية ما كان لها أن تقوم بحربها وعدوانها على الشعبين الفلسطيني و اللبناني لولا الدعم الأمريكي المطلق ودعم بعض الحكومات الأوروبية و المعايير المزدوجة التي تمارس من قبل عدد من الحكومات الغربية مما جعل إسرائيل تفلت من العقاب و تستمر بحربها.

كما دعى التحالف إلى إعادة النظر في أزمة النظام العالمي من جهة إنفاذ القرارات الدولية بشكل خاص والتي يقود عدم إنفاذها لموجات من العنف والإرهاب حول العالم، كما يرى التحالف أن العلاقات بين الشمال والجنوب بصورتها الحالية منحازة لصالح دول الشمال ولا تأخذ بعين الإعتبار مصالح شعوب ودول الجنوب وحقوقها السياسية والإقتصادية مما يجعل هذه الدول في حالة تبعية و يزيد من عدم العدالة خاصة فى ظل الهيمنة الأمريكية وبعض الدول الغربية على مجلس الأمن التي تضع العراقيل أمام الإستقلال الفعلى لهذه الدول لإستمرار الهيمنة الإقتصادية.

ودعى التحالف لإعادة النظر في سياسات الحماية ومنظمة التجارة الحرة وسياسات صندوق النقد والبنك الدولي وتوجيه أموالهما لهذه الدول من أجل النمو وتحقيق التنمية المستدامة مما يعود بالتطور والازدهار لشعوب ودول الجنوب.

كما دعى المؤتمر إلى إعطاء اولوية قصوى لقضية المناخ والحفاظ على البيئة مؤكداً أن العدالة البيئية والتغير المناخي يعدان من القضايا المحورية التي تستوجب تنسيق الجهود والعمل على الصعيدين المحلي والدولي.

أيضًا دعى التحالف لتوجيه الحركات الشعبية في الشمال والجنوب لوقف سياسة الهيمنة والإستغلال والعنصرية، ولمواجهة اليمين المتطرف والعنصرية والفاشية في الشمال والجنوب وتمكين الشباب والنساء والنقابات العمالية.

والمؤتمر يتمنى التوفيق والنصر لانتخابات إقليم كردستان بشكل عام وخاصة الحزبين الشقيقين في التحالف ( الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب السوسيال ديموقراطي الكردستاني).

الأحزاب الحاضرة:

1. الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني –الأردن

2. الحزب الاشتراكي اليمني – اليمن

3. حزب التكتل – تونس

4. حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية – فلسطين

5. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي / مصر

6. الحزب الاشتراكي الصومالي/ الصومال

7. حزب جبهة القوى الاشتراكي/ الجزائر

8. حزب الاتحاد الوطني الكردستاني/ العراق

9. حزب السوسيال ديمقراط الكردستاني / العراق

10. حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية/ المغرب

11. حركة فتح/ فلسطين

12. جبهة النضال/ فلسطين.