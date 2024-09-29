رئيس نادى الزمالك: التعاقد مع رمضان صبحى.. شائعات

كشف رئيس نادى الزمالك الكابتن حسين لبيب، عن حقيقة ما تردد مؤخرًا بخصوص التعاقد مع جناح بيراميدز رمضان صبحى، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال الأمر ما هو إلا مجرد شائعات.

وقال رئيس نادى الزمالك الكابتن حسين لبيب، فى تصريحات إعلامية: «كيف سوف اجتمع مع رمضان صبحى ونحن كنا فى السعودية، بسبب مباراة السوبر الأفريقى وهى مباراة مهمة ضد الأهلى ولها استعدادات خاصة».

وصرح حسين لبيب: «المدير الفنى لفريق نادى الزمالك جوزيه جوميز، هو من يحدد أولوياته وحاجته للتعاقد مع رمضان صبحى من عدمه، ولكنى لم أقابل رمضان فى السعودية كما يتردد خلال الساعات الماضية».

وكانت تقارير إعلامية، قد ربطت نادى الزمالك، بالتعاقد مع لاعب بيراميدز رمضان صبحى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.