سيراميكا يرفض انتقال أحمد «بيكهام» إلى الزمالك

كشف المدير الرياضى لنادى سيراميكا كليوباترا معتز البطاوى، عن حقيقة رحيل أحمد رمضان «بيكهام»، مدافع الفريق، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية والمطلوب فى صفوف الزمالك.

وقال معتز البطاوى في تصريحات إعلامية، أنه لا صحة لما يتردد بخصوص وجود مفاوضات بخصوص بيع أحمد رمضان «بيكهام» مع أى فريق، لأن المدافع من الركائز الأساسية فى تشكيلة سيراميكا والجهاز الفنى بقيادة أيمن الرمادى متمسك ببقائه.

وشدد على أن، أحمد رمضان بيكهام، يرتبط بعقد مع سيراميكا كليوباترا لمدة 3 مواسم قادمة، مضيفًا أن الفريق لديه طموحات كبيرة فى الموسم المقبل وينوى الحفاظ على قوامه الأساسى.

وكانت تقارير إعلامية، ذكرت مؤخرًا أن، نادى الزمالك حصل على موافقة مدافع سيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام، من أجل الانتقال لصفوف الفريق فى الصيف الجارى.