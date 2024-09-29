حسين لبيب: ما فعلناه فى السوبر الإفريقى أمرًا سيخلده التاريخ.. وعلاقتنا بالأهلى محترمة

أكد رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الكابتن حسين لبيب، أن الفارس الأبيض حصل على بطولتين قاريتين خلال 10 أشهر منهما كأس السوبر الإفريقىي على حساب الأهلى، وخلال قرنين حصلنا على لقبين إفريقيين من المنافس، وهو أمر سيخلده التاريخ.

وقال حسين لبيب فى تصريحات إعلامية: «تحدث بعد المشاحنات وهناك بعض الآراء المختلفة، والبعض يقوم بتضخيم الأمور داخل الزمالك وهو ما يوضح قوة نادينا الجبارة، وهناك صعوبات كبيرة لكن الجميع صافى النوايا وهدفنا لم شمل الزملكاوية».

وأكد حسين لبيب، أن العلاقة مع الأهلى عظيمة ومحترمة، ويتم بناء علاقة على أساس الروح الرياضية والتنافس بين الناديين.

وقال حسين لبيب فى تصريحاته: «مقتنعون بضرورة الروح الرياضية، وكل مباراة تنتهى مع الصافرة وتعود الأمور على طبيعتها، وما يهمنا هو خلق روح رياضية قائمة على المنافسة داخل الملعب، وليس على منصات التواصل الاجتماعى، وهذا ليس طريقنا ولا «الاستايل» الخاص بنا».

وأختتم حسين لبيب تصريحاته قائلًا: «كنا نعلم كم الصعوبات التى ستواجهنا كمجلس إدارة جديد، وسأخرج لتوضيح جميع الأمور للجمهور الزملكاوي، ليعلم كافة الحقائق وقت دخولنا النادى، وأطالب الجمهور أن يعطينا الصبر فقط، نادى الزمالك يتعرض لحملات تشويه قوية، ولا يوجد نادى فى العالم يواجه إيقاف القيد 4 مرات فى 4 شهور».