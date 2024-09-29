بسبب زيادة الوزن.. كولر يضع برنامجا مكثفا ليحيى عطية الله

وضع المدير الفنى للنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، برنامجًا بدنيًا مكثفًا لظهير أيسر الفريق، يحيى عطية الله، من أجل إنقاص وزنه قبل عودة المارد الأحمر للمنافسات المحلية والأفريقية.

وظهر يحيى عطية الله بشكل مميز مع الأهلى فى لقاء جورماهيا الكينى بإياب دور الـ«32» لدورى أبطال أفريقيا قبل أن يظهر بشكل سيئ خلال مباراة السوبر الافريقى أمام الزمالك.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، صفحة لقاء السوبر الافريقى من أجل بدء الاستعداد للتحديات والاستحقاقات المقبلة، والتى تنتظر «المارد الأحمر» سواء على صعيد بطولة السوبر المصرى أو إنطلاق دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من الدورى المصرى.