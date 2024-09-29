وزارة العمل: تفقد فعاليات أولى الدورات التدريبية المجانية بالوحدة المتنقلة فى الإسكندرية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، تنفيذ أولى الدورات التدريبية المجانية بوحدة التدريب المتنقلة التابعة لها بمنطقة “بشاير الخير1” بمنطقة غيط العنب ، على مهنة صيانة المحمول ، ومدة التدريب 4 أسابيع ، وذلك بقرى “حياة كريمة ” الأكثر احتياجاً ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية لتقديم خدماتها التدريبية على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتخريج دفعات جديدة من شباب المنطقة ، ويأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف وكيل المديرية ، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، واستيفاء الأوراق المطلوبة وهي: صورة من بطاقة الرقم القومى ، و2 صورة شخصية ، وصورة المؤهل الدراسي ، كما يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها ..