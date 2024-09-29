وزارة العمل: تدريبات عملية وزيارات ميدانية لمحطات الطاقة الشمسية بفارس وبنبان

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، من خلال مركز التدريب المهني بالمحمودية ، زيارات ميدانية للمتدربين الملتحقين ببرنامج التدريب فى مجال الطاقة الشمسية ، وذلك لمحطة الطاقة الشمسية بفارس وبنبان استكمالا للتدريبات العملية المتعلقة بالبرنامج التدريبي ، للتعرف علي طبيعة عمل محطات الطاقة الشمسية والأنظمة المتبعة وفق الأسس العلمية والهندسية علي أرض الواقع ، وهو ما يعرف بالمعايشة لفترة ما بعد التدريبات النظرية ، والذي استمرت مدة تنفيذها ٢٠ يوم تدريبي ، فضلاً عن ٦ ايام تدريب على المهارات الحياتية ، ياتى ذلك فى إطار التعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للامم المتحدة ، فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة العمل والبرنامج ، بهدف توفير ايدي عاملة ماهرة في مجال الطاقة المتجددة ، وإيجاد فرص عمل ذاتية من خلال استثمار مكتسبات ومهارات التدريب و الدخول لسوق العمل ، تطبيقاً لسياسة وزارة العمل فى التدريب لأجل التشغيل ، كما أن للبرنامج بعد اجتماعي واقتصادي يراعى الأولى بالفرص التدريبية مثل مستحقي معاش تكافل وكرامة او ذويهم و قاطني قري حياة كريمة وذوي الهمم من المتدربين ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ..

وأوضحت المهندسة ليلى عطا الله مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريرها للوزارة ، ان تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضافت مدير المديرية انه عقب انتهاء تنفيذ برنامج الطاقة بشقيه النظري والعملي بمعمل الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني جرى التنسيق مع شركة اكوا باور لاستضافة المتدربين في فترة ايام المعايشة ، وذلك بمحطات الشركة بفارس ، والتي تستهدف إنتاج ٢٠٠ ميجا وات علي شبكة الكهرباء و كذلك محطاتها بمشروع بنبان بهدف ربط الشق المعرفي النظري بالجانب العملي ، وتنمية المهارات الفنية لدي المتدربين والتي تؤهلهم إلي الدخول لسوق العمل ولا سيما العمل بمحطات الطاقة متي اتيح ذلك ، حيث استقبلت شركة اكوا باور المتدربين بقاعة الشركة ، والقي المهندس محمود حسين يسري مدير إدارة السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل بالشركة محاضرة علمية حول التعريف بالسلامة والصحة المهنية واهميتها في الحفاظ علي العنصر البشري و علي راس المال والممتلكات تجنا لوقوع خسائر بشرية أو مادية محتملة ، موضحاً خطة الطواريء بالشركة والعلامات التحذيرية والتعرف علي ارقام الطواريء بالشركة ، وكيف للمتدرب ان ينمي مهاراته المعرفية والفنية واكتساب الخبرات وتسويق ذاته كمهندس او فني متخصص لسوق العمل بشكل جيد ، وكيفية التقدم للعمل بالشركات من خلال معرفة الأسس الصحيحة لكتابة السيرة الذاتية وعرض مفاتيح الكلمات الجاذبة والتي تشير الي المستوي المهاري للمتقدم للوظيفة ..

وأشارت مدير المديرية ، إلى أن شركة أكوا باور تقدم كل الدعم لشباب المتدربين سواء من إتاحة التدريبات العملية والمعايشة أو بتوفير فرص العمل ، ومن خلال التعاون مع إدارة التدريب بالمديرية تقوم بتوفير فرص العمل لخريجي برامج الطاقة الشمسية بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ايماناً بدورها المجتمعي والاقتصادي والمهني تجاه شباب المتدربين من الجنسين ليحدث التكامل بين الجهات الحكومية والشركاء المجتمعيين ، كما جرى تقديم نماذج وقصص نجاح بالشركة من أبناء محافظة أسوان قاموا بتقديم أنفسهم وذلك لكي يستفيد الشباب من هذه القصص الناجحة وتكون لهم بمثابة طاقة ايجابية محفزة ، كما جرى استعراض أنظمة العمل بالمحطات وكيفية توليد الطاقة الكهربية من الألواح الشمسية و كيف تعمل هذه الألواح في ظل التقلبات المناخية من عواصف وغيوم و عوامل جوية ، وعمل زيارة ميدانية للمحطات والخلايا الشمسية و مشاهدة scada Room ومعرفة أنظمة التشغيل بداخلها كذلك Control Room ، وفي ختام فترة المعايشة قامت شركة أكوا باور بمنح المتدربين شهادات إتمام التدريب العملي وكذلك شهادة OSHA (30 hours Safety and Health Construction and O& M_PV projects) ..