.. والأهلى يخسر أمام برشلونة فى كأس العالم لأندية اليد ويتأهل لنصف النهائى

خسر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره برشلونة بنتيجة 31-23، فى إطار ثانى مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية “«سوبر جلوب»، والتى تستضيفها مصر بصالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ونجح الأهلى فى التأهل إلى نصف النهائى كأفضل مركز ثان بمجموعته بفارق الأهداف.

وشهدت ضربة بداية القطبين التفوق، حيث فاز الأهلى على سيدنى الأسترالى «الجمعة»، بنتيجة 49-15، فيما فاز الزمالك على توباتى البرازيلى 30-25.

وأقيم حفل الافتتاح مساء أمس «السبت»، بعدما تم تأجيله 24 ساعة بسبب مباراة السوبر الأفريقى لكرة القدم بين الأهلى والزمالك وسط فقرات مبهرة بحضور عدد من الشخصيات الكبرى، كما تشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.