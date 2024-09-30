عقوبات الأهلى طبقًا للائحة.. وتقدير غضب الجماهير

كشف مصدر بالنادى الأهلى، أن إدارة القلعة الحمراء قد طبقت عقوبات على اللاعبين طبقًا للائحة، عقب خسارة مباراة السوبر الإفريقي أمام نادى الزمالك، قبل أن يتم إغلاق هذا الملف بصفة نهائية، من أجل التركيز على المنافسات المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات إعلامية: «الجهاز الإدارى للنادى الأحمر، وقع عقوبات على الفريق واللاعبين طبقًا للأئحة وهناك تقدير عام للغضب الجماهيرى، نتيجة فقدان اللقب».

وأضاف المصدر: «لن نهدم المعبد خاصة أن لدينا ارتباطات عديدة فى الفترة المقبلة، تحتاج إلى التكاتف ولم الشمل، ويجب أن يقف اللاعبين والجهاز الفنى مع أنفسهم، وهم يدركون حالة الغضب لدى الجماهير، لذلك الدعم والتركيز للمرحلة المقبلة هو الأهم في الفترة الحالية».

وأختتم المصدر الموثوق: «هذا الفريق حقق بطولات كثيرة، واللاعبون يدركون حب جماهيرهم، وسوف يردون فى الملعب، لإسعادهم من خلال الفوز بالألقاب مرة أخرى».