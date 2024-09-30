درع محافظة البحيرة لنيافة الأنبا باخوميوس

كرمت محافظة البحيرة اليوم، نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك لدوره الوطني والاجتماعي والكنسي على مدار أكثر من خمسين سنة.

يأتي هذا التكريم في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي والذي تصمن تكريم عدد من رموزها الوطنية والدينية.

وزارت الدكتورة چاكلين عازر محافظ البحيرة، يرافقها الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، صباح اليوم مقر كرمة مارمرقس الرسول بدمنهور، لتكريم نيافته.

وأعربت د. عازر عن اعتزازها بنيافة الأنبا باخوميوس، وبشخصيته الوطنية وإسهاماته الكبيرة في تاريخ الوطن والكنيسة المصرية، مؤكدةً أن نيافته يُعد رمزًا دينيًّا وقامة وطنية، تشهد البحيرة له بكل الخير والعطاء فهو رجل يمتلك من الحكمة والفطنة ما يؤهله للتعامل مع أصعب المواقف بتفوق واقتدار، حيث ساهم برؤيته الثاقبة بشكل كبير في ترسيخ قيم المواطنة والمحبة والتسامح بين مواطني البحيرة، مشددةً على أن روح المحبة والتسامح التي تربط الشعب المصري ستظل دائمًا عنوانًا لحضارة عظيمة وشعب متلاحم تحت راية الوطن.

من جانبه، رحب نيافة الأنبا باخوميوس بالدكتورة چاكلين والوفد المرافق لها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تشهد في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلة جديدة من البناء والتنمية والازدهار. وأشاد نيافته بجهود القيادة السياسية في تمكين المرأة ودعم برامج التنمية، موجهًا الشكر للرئيس على اختياره للعناصر المتميزة والقادرة على قيادة العمل التنفيذي في ظل الجمهورية الجديدة. كما أثنى على الجهود التنموية والمشروعات القومية التي تُنفذ على أرض البحيرة، مؤكدًا على دعمه لمحافظ البحيرة في تنفيذ خطط التنمية، ومتمنيًا الخير والاستقرار لمصرنا الغالية.

وفي ختام اللقاء، قدمت الدكتورة چاكلين عازر درع المحافظة لنيافة الأنبا باخوميوس تكريمًا له.