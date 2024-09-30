حسام حسن يدرس ضم أحمد فتوح لمعسكر المنتخب المقبل

يدرس المدير الفنى لمنتخب مصر حسام حسن، ضم ظهير أيسر الزمالك أحمد فتوح لمعسكر الفراعنة المقبل المقرر انطلاقه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، استعدادا لمباراتى موريتانيا فى تصفيات أمم أفريقيا.

ويأتى هذا بالرغم من عدم الجاهزية الفنية والظروف النفسية التى مر بها اللاعب أحمد فتوح، إثر واقعة الحادث الذى تورط فيه بدهس مواطن في الساحل الشمالى ما أدى إلى وفاة الضحية، وحبس فتوح قبل أن يخرج على ذمة القضية.

وتصدرت أسباب النقص العديد فى مركز الظهير الأيسر، اللجوء لمقترح ضم فتوح، حيث تعرض محمد حمدى ظهير بيراميدز ومحمد شكرى ظهير سيراميكا للإصابة مؤخرًا.