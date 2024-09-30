شوقى غريب مديرًا فنيًا للإسماعيلى خلفا للراحل إيهاب جلال

أعلن نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تعيين الكابتن شوقى غريب مدرب المقاولون ومنتخب مصر السابق، مديرًا فنيًا جديدا للدراويش خلفا للراحل إيهاب جلال.

ونشر الحساب الرسمى للإسماعيلى عبر منصة “إكس”، صورة لشوقى غريب معلقا عليها: “مهمة جديدة.. الكابتن شوقى غريب مديرًا فنيًا للإسماعيلى”.