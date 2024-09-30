القومي للمرأة يناقش الاستخدام الآمن لتكنولوجيا الاتصال والتواصل الاجتماعي 

نظمت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة ا.د سوزان القليني ندوة بعنوان “نحو الاستخدام الآمن لتكنولوجيا الاتصال والتواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي”، وذلك بحضور ومشاركة اعضاء وعضوات لجنة الاعلام وطالبات الاعلام بالجامعات الحكومية والاهلية والخاصة

وصرحت الدكتورة سوزان القليني مقررة اللجنة بأن هذه الندوة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الانسان ” حتي تكون لبنة في توعية واعداد الاجيال الحالية في الاستخدام الآمن لتقنيات صناعة المحتوي الإعلامي وكشف التزييف الذي يمكن أن تصنعه تلك الأدوات وذلك تعزيزا للقدرات المهنية لقيادات المستقبل الإعلامية.

وأكدت الدكتورة ريهام يحيي امبابي منسق الندوة على أهمية مناقشة سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، حيث تأتي هذه الندوة ضمن برامج المشروع القومي للتنمية البشرية لتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية، على المستويين المحلي والعالمي، لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في هذا المجال.

وأشارت الإعلامية أمل علوي الى أن الذكاء الاصطناعي يعد مستقبل الممارسة الإعلامية والمهنية ، لذا فإنه من المهم استخدامه بالشكل السليم وتجنب الأضرار التي قد تنشأ عن سوء الاستخدام وعدم الوعي بهذه الأدوات .

وأكد الكاتب الصحفي أشرف مفيد على أهمية التعرف على أدوات الذكاء الاصطناعي المتنوعة، والذي يعتمد على الخوارزميات والتعلم الآلي في عمله، وفى سياق تدريب المشاركين وتأهيلهم على مهارات التعامل الصحيح مع الذكاء الاصطناعى استعرض أهم وأبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي تتنوع ما بين تحليل الصور وانشاء الرسوم البيانية والتوضيحية وغيرها من التطبيقات التي يجب أن يعرفها المستخدمين لتحقيق أقصى درجات الاستفادة بشكل إيجابى.

وقدم أشرف مفيد شرحاً تفصيلا لكيفية استخدام (هندسة الأوامر) من أجل الوصول إلى أفضل النتائج عند استخدام الذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى أن هندسة الأوامر هى عملية بناء وصياغة الأوامر التي يتم إدخالها في نماذج الذكاء الاصطناعي، موضحاً العناصر الستة التي تحكم هندسة الأوامر، وكيفية التعامل بشكل صحيح وآمن مع الذكاء الاصطناعي