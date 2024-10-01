مدرب الزمالك: تعلمنا الكثير من خسارة نهائى كأس مصر.. والأهلى أحد أكبر الأندية بأفريقيا

أكد المدرب العام لنادى الزمالك أندريه بيكى، أن الأهلى أحد أكبر الأندية فى أفريقيا، كاشفًا عن دور الخسارة فى نهائى كأس مصر فى التفوق على القلعة الحمراء.

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقى 2024 يوم الجمعة الماضى، بعد أن تفوق على الأهلى بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى من المباراة بنتيجة 1-1.

وكان الأهلى، قد حصد كأس مصر بالسعودية فى شهر مارس 2024 بنتيجة 2-0 أمام الزمالك والذى تفوق بعد ذلك فى مواجهتى الدورى والسوبر الإفريقى.

وقال مدرب عام الزمالك أندريه بيكى، فى تصريحات مُتلفزة: «الأهلى يمتلك لاعبين رائعين، وهو من الفرق التى إذا لم تستعد لها جيدًا فالأمور تكون صعبة عليك، يسجلون الأول وسيأتى الثانى والثالث، فعليك أن تُحضر له جيدًا».

وأضاف أندريه بيكى: «الأهلى أحد أكبر الأندية فى أفريقيا، نحن انتصرنا فى السوبر ولكن كان من الممكن أن يفوز الأهلى، ومنذ أن خسرنا أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر ونحن نتعلم من أخطائنا، وتعلمنا الكثير من هذه المواجهة».

وتابع أندريه بيكى: «عندما نواجه الأهلى أصبحنا نستعد بالشكل المناسب ونهتم بالتفاصيل الصغيرة، ولم أكن متفاجئًا بأداء محمد عواد أمام الأهلى، وهو يعمل بشكل رائع مع الزمالك».

وأختتم المدرب العام لنادى الزمالك أندريه بيكى تصريحاته، قائلًا: «لم أشاهد محمد عواد بهذه الطريقة من قبل، وأصبح مُدهشًا بالنسبة لى، والجميع غير متفاجئ بأداء الحارس».