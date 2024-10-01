وزارة العمل: فتح باب قبول دفعات جديدة من المتدربين بالإسكندرية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، عن فتح باب القبول للمرحلة الثانية من برامج التدريب المهنى المجانية ، على مهن : صيانة المحمول ، والتفصيل والخياطة ، والسباكة الصحية ، وكهرباء التركيبات ، وذلك بوحدات التدريب المتنقلة التابعة للمديرية والتي أطلقتها الوزارة ، للمشاركة في خطة التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق مدن وقرى محافظة الاسكندرية ، كما بدأت المديرية في تلقي طلبات التسجيل لكافة الدورات من خلال اللينك التالي :، وحثت المديرية الشباب إلى الاستفادة من الدورات التدريبية المجانية التي توفرها الدولة المصرية في ضوء المبادرة الرئاسية ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف وكيل المديرية ، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، أو من خلال اللينك المشار إليه ، كما نوه إلى أن الدورات الجديدة في مجال “صيانة المحمول” مدة التدريب خلالها ٢٠ يوم تدريبي بالوحدة المتنقلة ببشاير الخير 1 بغيط العنب ، ومهنة التفصيل والخياطة لمدة 5 اسابيع و مهنة السباكة لمدة 12 يوم ، ومهنة كهرباء التركيبات لمدة 12 يوم وذلك بالوحدة المتنقلة بمنطقة الحرمين بمركز شباب الحرمين ، محدداً الاوراق المطلوبة للتقديم وهي: صورة بطاقة الرقم القومى ، وصورة المؤهل الدراسى ، و 2 صورة شخصية ، كما يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ..