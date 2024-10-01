وزارة العمل: ندوة للتوعية بعنوان “أثر التعليم والتدريب على تنمية المجتمعات” بالمنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، من خلال وحدة المساواة بين الجنسين ، ندوة للتوعية بعنوان : “أثر التعليم والتدريب على تنمية المجتمعات” ، بحضور 60 من العاملين بمصنع الصعيد للمركزات بالمنطقة الصناعية ، تناولت شرح عدة موضوعات منها : العنف والتحرش ، والقرارات الوزارية رقم ٤٣ ، و44 لسنة ٢٠٢١م ، كما تناولت الندوة إنشاء وحدة المساواة والهدف منها، والتوعية بالتشريعات والدساتير والقوانين الدولية الداعمة لفكرة المساواة ، كما تناولت الندوة أيضا تشجيع المرأة على التدريب على المهن المختلفة وتوجيهها لسوق العمل والانخراط فيه لتمكينها فى كافة مجالات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لما لذلك أثر على تنمية المجتمع وتقدمه ، ومدى السرية التامة التى يتم فيها بحث الشكاوى التى ترد للوحدة وحلها ، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل والإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة العمل على تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، من أجل القيام بمهامها المنوطة بها من خلال ورش عمل وندوات توعوية تقوم بالتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة بالتعاون مع العديد من الجهات ، والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا ، وتشجيعها على المشاركة بفاعلية ، وأضافت مدير المديرية أنه حاضر فى الندوة كلا من تريزه سلامة رئيس صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، وعضو باللجنة الفنية بوحدة المساواة ، ومحمود صفوت مدير إدارة الرعاية ، ومحمود مهدى مدير مكتب عمل المنيا الجديدة ، حيث تأتي الندوة في إطار جهود المديرية في تفعيل دور الوحدة للقيام بدورها في دعم قضايا المساواة بين الجنسين، والحياة الاقتصادية، وتحقيق المساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وحماية المرأة في مواقع العمل ودعم المرأة في كافة المجالات، وتمكينها اقتصاديا ، ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها وفي مجال العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء ..