وزارة الرى تشارك بندوة “ترشيد المياه والتعامل الآمن مع المخلفات” بمنطقة وعظ الأزهر الشريف بالقاهرة

تحت مظلة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (بداية جديدة لبناء الإنسان) شاركت وزارة الموارد المائية والرى فى ندوة “ترشيد المياه والتعامل الآمن مع المخلفات” والتى عُقدت بمنطقة وعظ الأزهر الشريف بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى وشركة مياه الصرف الصحى بالقاهرة ، وتحت إشراف شريف أبو حطب مدير عام منطقة وعظ القاهرة.

وأشارت ايمان قابيل مدير ادارة التوعية بوزارة الري أن الإدارة الرشيدة للموارد المائية تقتضى دوما الحفاظ عليها للوفاء بالإحتياجات الحالية وعدم إغفال الاحتياجات المستقبلية من المياه، مع تطبيق مبدأ المشاركة الحكومية والاهلية لتحسين إدارة المياه .

وأوضح دكتور محمد يوسف مدير إدارة التحرير الصحفي بوزارة الموارد المائية والري أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق حملة التوعية (على القد) والتى تستهدف زيادة وعى شرائح مختلفة من المصريين بأهمية المياه والحفاظ عليها من الهدر أو التلوث .

وقدمت نهى عبد الحكيم مدير إدارة التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى بعض النصائح لتوفير المياه مثل عدم غسيل السيارات بالخرطوم ، وإغلاق المياه عند غسيل الاسنان واليدين، وإصلاح تسربات المياه بالمنازل .

وأضاف محمد النوبي مدير المكتب الفني بشركة الصرف الصحي بالقاهرة أن إلقاء المخلفات في المجارى الصحية والأحواض يؤدي إلى مشاكل عدة مثل انسداد مواسير المنازل والمواسير الرئيسية ومحطات الصرف مما يضاعف الجهود المبذولة ويقلل الكفاءة ويزيد الأعباء المادية والبشرية والبيئية والصحية .

حضر الندوة فضيلة الشيخ فواز عبادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، وفضيلة الشيخ جمال عبد العال مدير إدارة التوجيه بمنطقة وعظ القاهرة، وفضيلة الشيخ إبراهيم البحيري مدير إدارة الدعوة بمنطقة وعظ القاهرة، وفضيلة الشيخ أحمد أبو العزم مسئول التطوير بمنطقة وعظ القاهرة، وفضيلة الدكتور أحمد بكير مشرف الفتوى بمنطقة وعظ القاهرة، وفضيلة الشيخ محمد عصمت الكيلاني، وفضيلة الشيخ فتحي السيد محمود من علماء منطقة وعظ القاهرة، والسيدة الأستاذة مرفت أبو الوفا عميدة معهد فتيات مجمع مدينة نصر الإعدادي الثانوي النموذجي، والسيدة الأستاذة إيمان سليمان عميدة معهد مجمع مدينة نصر الابتدائي النموذجي.