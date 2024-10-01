اتحاد الكرة يعلن موعد انتخابات المجلس الجديد

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام، اليوم «الثلاثاء»، موعد عقد الجمعية العمومية لانتخاب المجلس الجديد.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه عقد جمعية عمومية لانتخاب المجلس الجديد فى 10 ديسمبر المقبل.

وتولى مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى مهمته فى يناير عام 2022 خلفًا للجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد، وضم المجلس الحالى كلًا من: جمال علام رئيس الاتحاد، وخالد الدرندلى نائب الرئيس، والأعضاء حازم إمام ومحمد أبو الوفا ومحمد بركات وحلمى مشهور وإيهاب الكومى وعامر حسين ودينا الرافعى.